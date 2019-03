Riigi raha otsib teadusmahukaid arendusi

Kuna teadusmahukamad ettevõtmised nõuavad rohkem raha ning ka investeerimisaeg on palju pikem, siis eraraha neisse praegu ei lähe. Et olukord muutuks, on tarvis riigi initsiatiivi, kinnitavad KredExi juht Lehar Kütt ning tütarfirma SmartCap juhatuse esimees Sille Pettai. Nad selgitavad, et kui riik aitab nurgakiviinvestorina fondil osa raha kokku saada, õnnestub sinna kaasata ka erainvestoreid.

Veebruari lõpus sõlmisid majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, KredEx ja SmartCap selleks Early Fund II osakute märkimise lepingu, millega suunatakse 10 miljonit eurot algusfaasis kõrgtehnoloogilistesse väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse.