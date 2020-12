Riigi rahasüst lennutab airBalticu börsile

AirBaltic palus EL koroonatingimustel abi läbi omakapitali suurendamise. "Meie suurim aktsionär Läti riik pani aktsiakapitali 250 miljonit eurot. Vastavalt reeglitele peab see raha saama tagasi makstud müües samas summas aktsiaid järgmise viie kuni seitsme aasta jooksul," rääkis Gauss. Aktsiamüük tuleb pärast lennukompanii kasumlikuks muutumist.

Ta usub, et kui kevadel on vaktsiin saadaval, siis reeglid muutuvad ja tuleb väga tugev reisimise taastumine.

"Ryanair on selgelt viidanud, et nad kasutavad oma turujõudu ja suurendavad turuosa väga odavate piletitega. Me eeldame, et turul tuleb suur lühilendude ülepakkumine, mis toob alguses kaasa väga odavad piletid. Pikamaalendudel on lood teised."