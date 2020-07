Riigi tellimus suurendas Ida-Viru ettevõtte töötajate arvu 150 võrra

„Kui tuli koroonakriis, võtsime kõik masinad laost välja, palkasime inimesi juurde ja hakkasime tootma maske suuremas mahus,” ütleb Araik Karapetjan. Ta on sügavast nõukaajast Sillamäe sadamaala turvatud tsoonis tegutsenud filtermaterjalitootja AS-i Esfil Tehno nõukogu esimees.

AS Esfil Tehno on kodumaine maskitootja, kellega Eesti valitsus sõlmis koroonakriisi esimestel nädalatel pooleaastase kaitsemaskidega varustamise lepingu. Üle 50 aasta vältel on ettevõte valmistanud ja arendanud mikro- ja nanokiudusid ning nendest valmistatud tooteid.

1964. aastal tegevust alustanud Esfil Tehno oli oma tehnoloogiaga juba nõukogude ajal väga uuenduslik. Valdavalt 1990. aastate lõpus ja 2000. aastate alguses on maailmas püsti pandud ainult mõni üksik labor, mis säärast tehnoloogiat kasutab. „Maailmas on ainult kolm või neli ettevõtet, kes võivad sellisel kujul filtermaterjale valmistada,” märgib Karapetjan.