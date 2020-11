Riigiasutused ootavad tarneraskustesse takerdunud kirurgilisi maske

Maarjamaa hariduskolleegium ootab 42 000 kirurgilist maski, mis pidid alul kohale jõudma novembri alguseks, seejärel palus maskitarnija ajapikendust ja lubas kauba novembri keskpaigaks koolile üle anda. Seda ootab kool siiani, kirjutab ERR.

Politsei- ja piirivalveamet ootab samalt tarnijalt aga suisa 1,2 miljonit maski. Leping on üle kahe nädala üle tähtaja, viimane lubadus on, et PPA saab oma maskid kätte 20. novembriks.

Ent PPA ja Maarjamaa hariduskolleegium pole ainsad maskiootajad. Riigi tugiteenuste keskus (RTK) korraldas neli riiklikkku minihanget ühekordsete kirurgiliste maskide soetamiseks. Neist ühe taha koondus 84 riigiasutust, ministeeriumitest koolide ning politsei- ja piirivalveametini välja, kel kõigil soov erinev kogus maske saada, kokku ligi kaks miljonit maski.

Kõik neli minihanget võitis OÜ Hurt. Kokku pidi ettevõte riigile ja selle allasutustele tarnima ligi üheksa miljonit maski, neist üle 6,5 miljoni pidid nad üle andma 1. novembriks. Tegelikkuses aga on paljud riigiasutused endiselt ootel ning tarnija kasutab kauba üleandmiseks venitamistaktikat ja läbirääkimisi: kas sobiks, et saate kauba kolme nädala pärast? Või natuke nüüd ja ülejäänu hiljem?

Loe rohkem ERRist!