Jüri Ratas (KE), Martin Helme (EKRE) ja Helir-Valdor Seeder (Isamaa) kogunesid eile rahulolevatena ajakirjanike ette ning teatasid, et järgmise aasta eelarve on küll tublis miinuses, ent siiski koos.

„Kui kriitikud ja opositsioon rääkisid, kuidas tulevad suured kärpimised ja koondamised ja taevas kukub alla, siis fakt on see, et riigikokku kinnitamiseks minevas eelarves prioriteetsetes valdkondades väike palgatõus tuleb, põllumeestele on sisse kirjutatud top-up-toetused erinevalt kevadisest prognoosist jne. Sellega, mille me oleme kokku pannud, võib rahul olla,” sõnas rahandusminister Martin Helme. Hiljem Delfile antud videointervjuus tõdes Helme, et igasuguseid kombineerimisi, ümbertõstmisi ja paigutamisi tehti palju.