Riigieelarve aruteludel riigieelarve suundi tõenäoliselt paika ei saa

Merilai ütles, et kui riigieelarve strateegia paika ei saa, minnakse edasi kabinetiaruteludega.

Täna ja homme arutavad valitsuse liikmed Lääne-Virumaal Vihulas riigieelarve strateegia ja järgmise aasta eelarve üle. Täna hommikul ütles peaminister Jüri Ratas Delfile, et ministeeriumite lisataotlusi riigieelarve strateegiasse on järgmiseks aastaks rohkem kui võimalusi ja et seejuures tuleb arvestada ka ministeeriumite poliitiliste seisukohtade ja lubadustega. Muus osas jäi Ratas kidakeelseks ega kommenteerinud ka siseminister Mart Helme ütlust, et riigieelarves tuleb põhimõttelisi muudatusi teha.

Eelarvestrateegia osas pole seis aga kuigi roosiline, sest eelmisel aastal oli eelarve suures defitsiidis, kirjutas tänane Eesti Päevaleht. Eelarvenõukogu hinnangul jääb riigieelarve ka lähiaastatel defitsiiti, kui eelarvepositsioon jäetakse parandamata. Samal ajal soovivad uue koalitsiooni moodustanud Keskerakond ja EKRE võtta uusi kulutusi.

Koalitsioonil tuleb strateegia paika panna ja ära esitada mai lõpuks.