Riigihalduse minister: inimeste tööta jäämine Ida-Virumaal on paljude perede jaoks katastroofiline

Aab märkis, et olukord on rohkem kui kriitiline ja tegutseda on vaja kiiresti. „Selleks, et inimesed ei kaotaks oma tööd, on üks võimalus Eesti Energial orienteeruda põlevkivist õli tootmisele ning taastuvenergia osakaalu suurendamisele," sõnas ta.

„Riik on algatanud Ida-Virumaa programmi, mille eesmärk on piirkonna toetamine ja uute mitmekesisemate töökohtade loomine. Üks põhjus programmi käivitamiseks oligi mure, et keskkonnasõbralikemate energiaallikatele üle minnes jäävad osad inimesed energeetika valdkonnas tööta. Aga energiaturul toimuva tõttu jõudis see probleem kätte varem, kui oskasime oodata," märkis minister.

Ta tõi välja, et kuigi Ida-Virumaa on üks suurima tööpuudusega maakondi Eestis, siis on töötute arv langenud. „Kui selle aasta jaanuaris oli Ida-Virumaal töötuna arvel 5612 inimest, siis aasta tagasi samal ajal 6132," ütles minister. „Töökohtade kadumine põlevkivi tootmises on löök kogu maakonnale ja laiemas pildis Eesti regionaalarengule."

