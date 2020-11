Riigikassa täitmine on plaanitust viiendiku võrra maas, töötukassal on juba 308-miljoniline puudujääk

Aktsiiside kolme kvartali tasumised on vähenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 17,3 protsenti. Lisaeelarvest on täidetud 78,4 protsenti, eelarve täitmine on olnud käesoleval aastal kiirem kui aasta varem samaks perioodiks. Üldjoontes on nii koguste kui tasumiste mõttes kõige parem viimane ehk kolmas kvartal, kuhu jäid sisse suvekuud, mis olid koroonakriisist kõige vähem puudutatud.

Tubakaaktsiisi laekumine pöördus kasvule

Tubakaaktsiisi tasumine kasvas kolmandas kvartalis kokku 9,5 protsenti võrreldes mullu sama ajaga ning üheksa kuu kokkuvõttes on tasumine kasvanud 1,1 protsenti võrreldes aasta varasemaga.

Võrreldes eelmise aastaga vähenes üheksa kuuga sigarettide deklareerimine 6 protsenti, samas kui kolmandas kvartalis suurenes sigarettide deklareerimine 2,1 protsenti. Kasvu panustasid suvekuudel suurenenud inimeste liikumine (sadamapiirkond), kui ka koroona kriisist tulenevad piirangud idapiiril, mis raskendab illegaalsete tubakatoodete turule jõudmist.

Käesoleval aastal on suurenenud laekumine alternatiivsetelt tubakatoodetelt, mille olulisim põhjus seisneb uue toote – tubaka tahke aseaine ehk nikotiinipatjade turule tulekuga eelmise aasta lõpust. Käesoleva aasta juulini oli nimetatud toote keskmine deklareeritud kogus ühes kuus 2300 kilogrammi kuid kolmandas kvartalis kasvas keskmine kogus 54 protsenti ehk 3500 kilogrammini.

Nikotiinipatjadelt on kolme kvartaliga laekunud juba 2,2 miljonit eurot aktsiisi. Uue toote turule tulek on avaldanud mõju tubakavedelike deklareerimisele, mille üheksa kuu kogused on 1,4 protsenti madalamad kui aasta varem samal perioodil.