Riigikogu andis rohelise tule kolme ameti ühendamiseks ja transpordiameti moodustamiseks

Kolme ameti ühendamine lähtub riigireformi üldistest põhimõtetest vähendada ametiasutuste arvu ja dubleerimist ning parandada avaliku teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust. Valitsusasutused ühendatakse uue aasta 1. jaanuarist.

Uue ametiga soovitakse luua transpordiliikide ülene kompetentsikeskus, kus suudetakse planeerida nutikaid liikuvuse lahendusi ja viia ellu transpordiliikide üleseid projekte. Lennuameti, maanteeameti ja veeteede ameti ühendamisel suureneb seaduse eelnõu seletuskirja kohaselt Eesti rahvusvaheline konkurentsivõime, tõhustub keskkonnakaitse ning suureneb riigi majandusarengu toetamine.

Ühendamisega ei korraldata ümber ainult ametite vahelist tööd. Liitumisega luuakse ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi meremajanduse asekantsleri ametikoht, mis võimaldab kogu meremajanduse terviklikumat arengut ja ka laevade lipu alla toomise projekti kõrget esindatust.

Seaduse jõustumise ajaks viiakse lõpule ühinemisega seonduvad tegevused, sh uue põhimääruse, struktuuri ja koosseisu väljatöötamine ning sellega kaasnevad personalitoimingud, lahendatakse eelarvega seotud küsimused ning alustatakse muudetavate seaduste alusel kehtestatud määruste muutmist. Personali puudutavad küsimused korraldab iga asutus oma ametnike piires ameti siseselt.

Vabariigi valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (lennuameti, maanteeameti ja veeteede ameti ühendamine) eelnõu (236 SE) algatas vabariigi valitsus. Seaduse vastuvõtmise poolt oli 56 iigikogu liiget vastuhääli oli 6 ja erapooletuks jäi kaks riigikogu liiget.

Kalvi Kõva: kolme ameti kiirkorras liitmine ei ole mõistlik

Sotsiaaldemokraadid täna riigikogu menetluse olnud seadusemuudatusele oma toetushääli ei andnud, kuna leidsid, et eelnõu lugemine oleks tulnud katkestada, kaasata aruteludesse erinevate valdkondade eksperte ja võimalikud riskid ning ülesse jäänud teemad paremini läbi kaaluda.

„Ühendameti loomine on iseenesest vajalik samm, aga praegu on see kõik toimunud liialt kiiresti ja rapsivalt - ühisosa otsimist erinevate ametite vahel on olnud vähe. Merenduse valdkonna inimesed tunnevad end kõrvalejäetuna, sest asju ei arutatud piisavalt läbi. Küsitavusi tekitab ka see, kuidas hakkab toimima järelevalve,“ põhjendas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Kalvi Kõva saadikute vastuhääli.