Riigikogu arutab, kuidas ajalehti koju kanda

Koka sõnul arutatakse koos asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajatega lahendusi ajakirjanduse kodukande probleemile, mis tõusis aktuaalselt päevakorda seoses Eesti Meediaettevõtete Liidu avaliku pöördumisega valitsuse, Riigikogu rahanduskomisjoni ja Eesti Posti poole, et leida pikaajaline lahendus kojukandeteenuse probleemidele.

„Meie ühiskonna huvides on, et inimesed oleksid informeeritud ja riigis toimuvaga kursis. Selle lahutamatuks osaks on ajalehtede kojukanne, mille peab tagama Eesti Post. Seni kuni paberlehe järele on nõudlust, tuleb tagada kvaliteetne teenus mõistliku hinnaga. Nimetatud asjaolu on olulise tähtsusega regionaalpoliitilisest seisukohast,“ ütles Kokk.

Meediaettevõtete Liidu pöördumises on kirjas: „Me ei saa eeldada päevapealt Eesti täiemahulist digitaliseerimist, seega on postiteenuse järele vajadus ka kaugemas tulevikus.“ Pöördujad põhjendavad, et kõik osapooled omavad mõnda lahenduse elementi, mis koostoimes võiksid pakkuda kindlust, et maakojukanne võiks jätkuda veel vähemalt lähema kümnekonna aasta jooksul. „Eesti Meediaettevõtete Liidu poolt osaleksid arutelus omanike, kirjastajate, trükikodade ja ka Express Posti esindajad.“

Eesti Meediaettevõtete Liit on seisukohal, et maakojukande säilitamiseks tulevikus on võimalused olemas, kuid siin on möödapääsmatu riigipoolne eestvedamine ning pikaajaline strateegiline vaade.