Riigikogu ei suvatse vabal nädalal kokku tulla, et vastu võtta hetkel olulisimat eelnõud - majanduse päästmiseks mõeldud lisaeelarvet

Täna hommikuses Erisaate podcastis tõdes Kredexi juht Lehar Kütt uutest kriisiaja majandusmeetmetest rääkides, et Kredexilt ettevõtjatele suunatav raha tuleb lisaeelarvest, kuid seda otsustab riigikogu alles aprilli keskel. Samamoodi ootab lisaeelarvest näiteks seitset miljonit eurot haigekassa, mis eriolukorra ajal hakkab tasuma ka esimeste haiguspäevade eest.

Rahandusminister Martin Helme kinnitas Ärilehele, et asi ei seisa üldse mitte rahandusministeeriumi taga, kes lisaeelarve kokku paneb ja esitab, vaid riigikogus on järgmine nädal istungitevaba, mistõttu otsustati, et riigikogu liikmed ei tule ka erakorraliselt kokku.

See tähendab, et riigikogu liikmed ei suvatse kalendris ettenähtud vabast nädalast praeguse eriolukorra kõige olulisema, lisaeelarve eelnõu üleandmiseks end riigikokku kohale vedada.

"Paraku eile tuli ka info, et lisaeelarve on riigikogus otsustamisel alles aprilli keskel. Ja selleks, et saaksime ettevõtetele suurema mahus laenukäendusi pakkuda on vajalik muuta ettevõtluse toetamise laenude riikliku tagamise seadust ja ka see otsus on riigikogu pädevuses," rääkis Kredexi juht Lehar Kütt.

Helme: riigikogu ei pidanud mõistlikuks protsessi kiirendada