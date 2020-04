Riigikogu kiitis lisaeelarve heaks. Opositsioon: läbi suruti Brežnevi pakike

Rahandusministeeriumi andmetel suurenevad riigieelarve kulud lisaeelarvega kokku 118 miljonit eurot, investeeringud 10 miljonit eurot ning finantseerimistehingud 2,12 miljardit eurot. Pärast 2020. aasta lisaeelarve vastuvõtmist on 2020. aasta riigieelarve kulud kokku 11,83 miljardit eurot, investeeringud 0,42 miljardit eurot, tulud 10,2 miljardit eurot ning finantseerimistehingud 1,83 miljardit eurot. Lisaeelarve mõju riigieelarve kuludele on 513 miljonit eurot.

„Me ei toeta seaduseelnõuga Brežnevi pakikeste läbisurumist,“ lausus Reformierakonna juht Kaja Kallas, kuid lisas, et kuna kriisi leevendamine on oluline, siis nad ei hääleta ka seaduseelnõu vastu. Nii Kallas kui Sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar avaldasid nördimust, et eelnõus ei arvesatud opositsioonierakondade ettepanekutega.

Rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul laekus eile hommikuks enne 9 muudatusettepanekut, kuid fraktsioonide esitatud muudatusettepanekud komisjonis heakskiitu ei leidnud.

Opositsiooni hinnangul on kriisimeetmete leevendamine oluline, kuid kobareelnõus palju selliseid nüansse, poliitilisi samme, mis ei ole otseselt kriisiga seotud. "Teise samba maksete peatamine, aktsiisilangetused ja ebamäärane raha suunamine MES-i pole kriisi praeguses faasis põhjendatud," loetles Kaja Kallas. "Kriisi kuritarvitamine kitsalt erakondlike huvide elluviimiseks oleks võinud olemata jääda, aga valitsusliit ei suutnud sellele kiusatusele vastu seista,"lausus ta.

Paksu verd on tekitanud majandusest 3% moodustavale põllumajandusele läbi Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) suunatud 200 miljonit, eelkõige 50 miljoni suurune maakapitali meede, mis on sarnane sellele, mida maaeluminister üritas eelmisel sügisel suruda ka selle aasta põhieelarvesse, kuid mis rahapuudusel välja jäi.

Rahanduskomisjoni esimees Airar Kokk kinnitas riigikogus eelnõu kolmandal lugemisel küsimustele vastates, et MESi kontroll on seekord kümneid kordi suurem kui see kunagi on olnud. „Meil on seadusesse kirjutatud oluline klausel. Kõik antud toetused peavad olema avalikud. Mis peaks välistama selle, et hakatakse omadele raha jagama,“ lausus ta. Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi kinnitusel saab MESi raha kasutada ka maaturismi toetuseks.