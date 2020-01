Riigikogu komisjonis arutatati, kuidas tagada elamisväärne vanaduspõlv pärast pensionireformi

„Pensionikindlustuse eelnõu analüüsid ja seletuskiri ei jäta kahtlust, et ilma teise sambata on pensionid tulevikus palju madalamad," ütles erikomisjoni esimees Jürgen Ligi. „Kuna Riigikogu ja rahanduskomisjon on saanud valitsuselt vastuseks, et pension on kodaniku enda asi, on erikomisjoni kohus üle kontrollida, kuidas valitsus sellistele järeldustele jõudis, kuidas on plaanis tagada igaühe õigus abile vanaduses, mida nõuab põhiseadus ja kas riigil on selles ka rahvusvahelisi kohustusi."

Ligi sõnul tahab komisjon kuulda, millistele andmetele toetudes väidab valitsus, et kodanikud säästavad ise vanaduseks piisavalt ning saavad omal käel soodsamalt ja tulusamalt investeerida kui pensionifondid.