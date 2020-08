Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev Tapa soojatülist: tundub, et torkisin herilasepesa

Kui julgesin üle-eelmisel nädalal uudisteportaalis Delfi avaldada kriitilist arvamust Tapa vallavõimu tegevuse osas linna soojamajanduse korraldamisel, oleksin nagu torkinud herilasepesa.

Asi tipnes abivallavanem Andrus Freienthali arvamuslooga Delfis, kus sisuliste vastuste asemel said lugejad teada kõike muud. Ma ei hakka peatuma kõigil nendel süüdistustel, millega Freienthal üritab teema fookust mujale suunata ja väidetel, et mul pole Tapa teemadel üldse sõnaõigust midagi arvata. Leian, et riigikogu liikmena on mul õigus sõna sekka öelda kõikjal, kus näen lahendust vajavaid probleeme ja kus on oht, et ühe või teise poole huvides püütakse moonutada ka seadusandja poolt sätestatut. Kohaliku omavalitsuse autonoomia ei tähenda seda, et kohaliku omavalitsuse esindajad võivad eirata kehtivaid seadusi.

Ennekõike häiris mind Tapa vallavalitsuse esindaja avalik lubadus hakata osa asju läbirääkimiste asemel jõuga lahendama. Koroonakriisist julgustust saanud valla esindajad peavad teadvustama, et sarnaseid, valitsuse poolt eriolukorras (eriolukord on juriidiliselt väga selgelt defineeritud olukord) tarvituse võetud meetmeid ei saa hakata kasutama kergekäeliselt oma bürokraatlikke puudujääkide lahendamisel. Sellele ma juhtisingi tähelepanu, kuid vigade parandamise asemel asus abivallavanem kriitikat avaldanud isikuid meedias ründama.

Tapa abivallavanem püüab, viidates hädaolukorraseadusele, kuidagi põhjendada soovi vajadusel "katlamajja sisse tungida, et tagada sooja vool majadesse". Seejuures jätab ta rääkimata, et vallavalitsuse enda läbimõtlemata tegevus on see, mis võib viia nii kaugele, et Tapal tekibki hädaolukord kütteperioodi alguses, kui ei suudeta kokku leppida eraomandis olevate trasside kasutamise ja kogu vajaliku soojusenergia sisseostu osas.

Tapa vallavalitsus on ise lubanud aastaid tagasi tekkida olukorral, kus osa soojustorustikku ja kogu soojuskandja tootmine on erakätes. Selles ei olegi ju otseselt midagi halba. Halb on aga see, kui erapartneriga püütakse nüüd ajada asju jõupositsioonilt ja probleemi õigusliku lahenduse asemel vallavalitsuse esindajad püüavad näidata oma võimu. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on võimalik edaspidiste vaidluste korral pöörduda kohtusse, kes lahendab vaidlusküsimusi, kuid esmane asi, millega peaks enne küttehooaja algust tegelema vallavalitsus on soojusenergia varustuskindluse tagamine tarbijatele, mis on ka üks kohaliku omavalitsuse ülesandeks.