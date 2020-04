Riigikogu maksis Mart Laarile tema jonnakuse eest kätte

Kuna Eesti Panga nõukogu liikmete volitused on läbi juba eelmise aasta veebruarist ja keskpanga nõukogu esimees Mart Laar ei suutnud nimetada sinna uusi liikmeid, kes riigikogule sobinuks, algatas riigikogu Eesti Panga seadusemuutmise. Läinud neljapäeval kiitis riigikogu ka muudatused heaks ning see tähendab nii Laarile märkimisväärset võimu kärpimist.

Uue seaduse järgi saab Laar nimetada nõukokku neli eksperdist liiget, kuid nüüd saab iga erakonna fraktsioon nimetada nõukokku enda liikme oma äranägemise järgi - Laaril mingit sõnaõigust poliitikutest liikmete üle ei ole. Kui muidu saab olema uute liikmete nimetamiseks aega neli kuud, siis asjade liigse venimise tõttu nimetatakse uued liikmed lähema kuu ajaga. See tähendab, et Laar peab hakkama juhatama nõukogu, kus viis liiget (ehk igast riigikogu fraktsioonist üks poliitik) ei ole seal tema heakskiiduga.

Mida Mart Laar sellest ise arvab? "Kõik on seaduses kirjas ja niimoodi edasi minnaksegi," vastas Laar Ärilehele lakooniliselt.

Täiendavale küsimusele, kas ta näeb, et on enda võimu kärpimise ise põhjustanud, vastas ta hiljem: "Eesti Panga nõukogu on teinud head tööd, valinud suuremate tüsistusteta pangale uue presidendi, taganud sujuva võimuvahetuse ja võtnud avaliku konkursi abil ametisse uue asepresidendi. Ka muud on tehtud palju, millest saate täpsemalt lugeda EPN aruannetest."

Rahanduskomisjoni esimees ja Laari erakonnakaaslane Aivar Kokk (Isamaa) ütleb otse, et Eesti Panga nõukogu esimees ei täitnud oma kohustusi. "Uued liikmed oleks pidanud ammu esitatud ja kinnitatud olema, veel enne uue panga presidendi väljakuulutamist," rõhutas Kokk. Samas kinnitas ta, et esimehena pole Laari koht kuidagi ohus, sest selle kinnitab endiselt vabariigi president - Laar nimetati uueks ametiajaks esimeheks 13. juunil 2018 ja volitused kestavad viis aastat.

Ärileht on ka varem kirjutanud, et lisaks Eesti Panga nõukogu liikmeks olemine ei tähenda ainult auväärset ametikohta, vaid ka korralikku lisateenistust. Nagu teistel kõrgematel riigiteenistujatel, nii arvutatakse ka Eesti Panga nõukogu esimehe ja liikmete tasud indekseerimisest ja mis tõusevad igal aastal 1.aprillil. Tänavu tõusis seega Mart Laari kuupalk 2332 eurole ning liikme igakuine tasu 1665 eurole.