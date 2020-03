Riigikogu toetusrühm võtab Maxima toidutootjate pitsitamise pärast teravdatud vaatluse alla: jaeketi ülbe suhtumine tekitab nördimust

Selver sanktsioone ei kohalda ning teeb koostööd, et Eesti toidutööstus selles olukorras hästi toime tuleks. „See (sanktsioonide kehtestamine - toim) oleks vastutustundetu ja ebaeetiline," ütles Selveri juhatuse liige Kristi Lomp. „Soovime hankijatelt vaid teavitust milliste toodetega on raskusi, et oma tellimusi analoogtoodete osas reguleerida."

Rimi kinnitas, et Eestis kehtestatud eriolukorrast ja Euroopa üldisest pandeemia olukorrast lähtudes tarnijaid ei sanktsioneerita. „Sama eeldame ka oma koostööpartneritelt. Tarnija võiks Kaupa jagada hetkel võrdsetel alustel, mitte eelistama ühte partnerit teisele," teatas Rimi tegevdirektor Vaido Padumäe.

Kuid tahtlikult, teadlikult ja mitte eriolukorrast tulenevalt lepingu rikkumiste osas ei ole Padumäe sõnul jaekaupmehe paindlikkus põhjendatud.

„Oleme Prisma Peremarketis kasutanud põhimõtet, et see olukord on Force Majeure, aga samas ootame tarnijatelt jaekettide võrdset kohtlemist," rääkis Prisma Peremarketi hankedirektor Tõnis Tomingas. „Oleme näinud tootjate paindlikku ja kiiret reageerimist olukorrale ning olnud nende suhtes tarnegraafikute muutuse osas nii paindlikud kui võimalikud."

Ühe keti eelistamine tarnekindluse tagamisel isegi trahvide ähvardusel annaks Tomingase hinnangul siiski teistele kaubanduskettidele aluse leppetrahviks antud tarnija suhtes.

„Kui lepingupartner on käitunud heas usus ning teinud endast kõik oleneva, et lepingut mitte rikkuda, siis tõenäoliselt ei kohalda me oma lepingulisi õigusi trahvide määramiseks," ütles ABC Supermarkets ASi juhatuse liige Andrus Põld. „Samas ei tohi kindlasti tekkida olukorda kus tarnija eelistab tarnetel kliente, kellel karmimad poliitikad, et vältida võimalikke trahve."

Pahatahtlikkus pole iseenesest veel kuritegu, kuid riigikogu toetusrühm kavatseb väga tähelepanelikult silma peal hoida, et kuri kasuema püsiks oma tegudes eetika ja seaduste raames.