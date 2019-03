Ega Eesti poliitikavalimised pole ka kuigi populaarne kihlvedu, ütles Olybetis asja korraldaja. Ta ütles, et panustamist häirivad sagedased arvamusküsitlused, mis mõjutavad ka panustajate valikuid. Samas pidid ka poliitikaga seotud inimesed, uuringufirmade ja PR-firmade töötajad tegema panuseid. Ka on oht, et tulemused lekivad enne avaldamist, kasvõi näiteks ei saa välistada, et e- ja eelvalimiste tulemused lekivad ja siseinfo omajad võivad raha panustada.

Suuri üllatusi ei maksa koefitsientidest oodata ning panused näiteks Keskerakonnale ei muuda koefitsiente. Kui aga näiteks keegi panustaks 100 eurot Elurikkuse erakonna võidule, siis see võiks küll koefitsienti liigutada.