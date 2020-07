Riigikogulane Tapal toimuvast soojatülist: võitjaid ei paista, kaotajaks on ikka kohalikud elanikud

Tapa vallavalitsus reformierakondlasest vallavanema Riho Telli ja varem samasse erakonda kuulunud abivallavanema Andrus Freienthali juhtimisel on keetnud uue küttehooaja algul supi, millele keegi üheski otsast läheneda ei oska. Selgitusi vajaks ka Konkurentsiameti tegevus selle segaduse ohjamisel. Kui vastavad tõele Tapa vallavalitsuse väited, et Konkurentsiamet on kõik valla tegevused eelnevalt heaks kiitnud, siis tekib kahtlusi vastavate ametnike piisava reageerimise osas. Hetkel selles olukorras ei nähtu ühtegi võitjat, kaotajaks on aga kindlasti kohalikud sooja tarbijad.

Oma osa segaduse korraldamisel on ka selles, et vallavalitsuse ametnikel pole juba eos välistatud huvide konflikt. Kuidas saab valdkonda kureeriv abivallavanem olla samal ajal muudatustest kasu saava vee-ettevõtte juhatuse liige? Näen siin vallavolikogu rolli selliseid olukordi lasta mitte tekkida, sest Eesti lähiajaloost meenub mitu olukorda, kus erinevate rollide sassi ajamine kohalikus omavalitsuses on toonud kaasa hiljem kriminaaluurimise. Loodan ja usun, et asi ei lähe sama kaugele Tapal.