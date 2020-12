Riigikogus läbis teise lugemise haigushüvitise maksmise muudatused

Töötaja enesevastutus kahaneb selle muudatuse tulemusena 3-lt päevalt 1-le päevale. Tööandjate vastutus väheneb samuti ühe päeva võrra: senise 4-8 päeva kompenseerimise asemel tuleb tööandjal kompenseerida 2-5 haiguspäev 70 protsendi ulatuses töötaja keskmisest palgast.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Priit Sibula (Isamaa) sõnul on muudatuste eesmärk pidurdada koroonaviiruse levikut. Tema sõnul on paljud tööandjad juba alates kevadest käitunud vastutustundlikult ning võimaldanud haigussümptomitega töötajatel koju jääda. „Tööandjad on teinud head teavitustööd ning olnud nõus töötajatele töölt eemal oldud päevi kompenseerima. Samas peame arvestama, et mida kauem praegune tervisekriis kestab, seda suurem on oht, et inimesed tulevad sissetulekute vähenemise kartuses tööle haigusnähtudega."

Sibul rõhutas, et muudatused haigushüvitise maksmisel on esialgu plaanitud kehtima aprillini. „Me ei saa tekitada pikaajaliselt haigekassale, maksumaksjatele ja tööandjatele liiga suuri kohustusi. See pidurdaks Eesti majanduse konkurentsivõimet. Seetõttu on muudatus esialgu plaanitud kehtima ainult jaanuarist aprillini. Samas oleme praeguses olukorras paindlikud ning valmis sõltuvalt koroonaviiruse levikust muudatuste tähtaegu kevadel üle vaatama."