Riigikogus toimus täna arutelu, kus ettevõtjad kurtsid leevendusmeetmete takerdumise üle

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ütles, et paljud ettevõtted on raskes seisus, kuna koroonaviiruse põhjustatud kriis on lõviosa majanduselust pea peale pööranud ning keegi ei kahtle enam, et taastumine pärast kriisi võtab väga kaua aega. „Kutsusime ettevõtjate esindajad komisjoni videoistungitele, et teada saada, kust king neid kõige rohkem pigistab ning samuti selleks, et koos leida parimaid lahendusi kriisi seljatamiseks. Kuigi esimesed kriisiabimeetmed on juba abivajajateni jõudnud, on palju veel teha ning Riigikogul ja majanduskomisjonil ootamatult hättasattunute aitamisel suur töö ees," rääkis Sester.

Sesteri sõnul rõhutasid kõik ettevõtjate esindajad, et praegu on vaja aktiivselt tegeleda ettevõtlusele suunatud tugimeetmete reaalse käivitamisega, sest kuigi nende väljatöötamine toimus kiiresti, on rakendamine kohati takerdunud. „See aga tähendab, et ettevõtjad tõmbavad tegevust koomale, mis omakorda mõjub rängalt töötajaile ja nende lähedasele. Riik jälgib pidevalt olukorda ja me püüame olukorda ennetades mõne sammu ees olla ning mõnes valdkonnas ongi juba abinõu väljatöötamisel enne, kui seda paluma tullakse," selgitas Sester.

Majanduskomisjoni liige Annely Akkermann märkis, et riik kiitis eile heaks turismisektori toetamise 25 miljoni euroga ning mikro- ja väikeettevõtjate toetamise 10 miljoni euroga. „Summa on üsna pisku võttes arvesse, et turismisektor moodustab Eesti rahvamajandusest ligikaudu 8 protsenti ning on kaotanud 80 - 100 protsenti oma kahe miljardi suurusest käibest, ja seetõttu aidatakse eelkõige neid ettevõtteid, kes olid tublid maksumaksjad headel aegadel. Majanduskomisjoni koosolekutel soovisid väikeettevõtted toetusmeetmete lävepakkude alandamist ning suuremad ettevõtted lagede tõstmist. Ilmselt on mõistlik mõlemale ettepanekule vastu tulla, sest elujõulisel ettevõtlusmaastikul on oma hädavajalik roll nii suurtel kui ka väikestel ettevõtetel," rääkis Akkermann.

Akkermann lisas, et turismifirmadele on mõned riigi sammud siiski küsimusi tekitanud. „Neile teeb muret näiteks väljumisstrateegia vähene konkreetsus ning nad soovivad, et Töötukassa meede kestaks ajaliselt kauem. Töötukassa teemal saame lähiajal ilmselt palju tööd teha, kuna see küsimus vaevab väga paljusid ja on ilmselgelt tulevikuotsuste langetamisel kriitilise tähtsusega," ütles ta.