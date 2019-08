Riigikogust lahkuv Kalle Palling leidis uue töökoha

"Näeme, et tänu Kalle Pallingu pikale kogemusele poliitikas, kus tema peamisteks teemadeks olid energeetika, uus majandus, keskkond ja välispoliitika, on tema kogemustest väga palju abi meie ettevõtte strateegia jätkuval kujundamisel, positsioneerimisel välisturgudel ning tootearenduses," ütles Estanci tegevjuht Mihkel Tammo.

„Eesti teadus- ja tootearenduse potentsiaal eksportturgudel on väga suur, ent väljakutsed tööstuse digitaliseerimisel ja uute toodete välja arendamisel ajal on samuti märkimisväärsed. Üks tähtsamaid väljakutseid Estanci jaoks ongi areneda tootmisettevõttest toote ettevõtteks, et suurem osa lisandväärtusest jääks Eesti majandusse," sõnas Kalle Palling

Kalle Palling alustab tööd Estanci nõukogu liikmena septembris. Nõukogus on lisaks Kalle Pallingule veel Raigo Tammo, Herty Tammo ja Anti Tammo.

Estanc on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis valmistab peamiselt tööstuslikke puhastusseadmeid, soojusvaheteid ja surveseadmeid ning ekspordib oma tooteid ligi 30 riiki üle maailma. Estanci 2018. aasta käive oli 2018. aastal 18,7 miljonit eurot, ärikasum oli mullu 1,4 miljonit eurot. 2019 aasta käive on eelduslikult üle 30 miljoni euro.

Kalle Palling on alates septembrist põhikohaga rahvusvahelise kindustusteenust pakkuva idufirma Cachet juhatuse liige ja kaasasutaja koos Cachet tegevjuht Hedi Mardisooga.

Palling teatas 8. augustil, et lahkub poliitikast.