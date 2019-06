Riigikohtu esimees: kohtunikel on oma maailmavaade, aga me ei tee poliitikat

Meie jutuajamise ajend on Tallinna Sadama korruptsiooniasjas ajakirjanikele pandud keeld tunnistajate ütlusi kajastada. Kas selline keelamine on õiglane ja proportsionaalne?



See on alati kohtuniku otsus. Aga konkreetsel juhul soovisid keelamist nii kaitsjad kui ka prokurör. Avalik kohtupidamine peaks olema eelkõige süüdistatava huvides, talle justkui garantii. Et n-ö suletud uste taga tema üle kes-teab-kuidas kohut ei mõistetaks, et avalikkus näeks, et kedagi kohtus ei lintšita. Aga kui see inimene ise ütleb, et ta ei taha, et avalikkus seal oleks, siis ta loobub garantiist vabatahtlikult. Samal ajal tunneb avalikkus kohtuasja vastu ka abstraktset huvi. Ja kui need omavahel konkureerivad, peab tegema valiku. Miks kohtuprotsess algatati? Mitte selleks, et avalikkusele etendust pakkuda, vaid et lahendada süü küsimus. Inimestel on kaalul nende elu ja vabadus.

Igasuguste kinniseks kuulutamiste ja keeldude eesmärk peaks olema objektiivne kohtumõistmine ja tulemuseni jõudmine. Istungil viibijatele ütluste avaldamise keelu panek on minu arvates leebem meede kui istungite kinniseks kuulutamine, sellepärast ma praegust lahendust halvaks ei pea – see tagab avalikkuse juuresoleku, aga tagab ka selle, et kohtusaalis arutatu liikvele ei lähe. Kriminaalmenetlused on seaduse ja kohtupraktikaga viidud äärmustesse, kus iga väike liikumine või rikkumine võib kaasa tuua otsuse tühistamise. See paneb kohtunikule tohutu vastutuse ja surve, sest kõrgemates astmetes on tihti otsuseid tühistatud just menetlusrikkumiste tõttu.

Kui selle määruse mõte on, et tunnistajaid ei mõjutaks eelmiste ütlused, siis kas teie usute, et inimesed omavahel ei räägi? Konkreetses kaasuses on ju pikaaegsed äripartnerid, sõbrad, ühe küla naabrimehed.



Muidugi võib see nii olla. Aga me ei saa kõrvaltvaatajana konkreetsele kohtunikule näpuga näidata, kuidas tuleb istungeid juhtida. Mina sellist vastutust võtta ei julgeks.