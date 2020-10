Riigikohtu roheline tuli pensionireformile on pannud pangad ja riigiasutused kibekiirelt tegutsema

Kuna 1. jaanuarist kehtima hakkav pensionireform muudab teise pensionisamba vabatahtlikuks, võimaldades sinna kogunenud raha edaspidi ka omal käel investeerida, on kõik suuremad pangad hakanud mõtlema, mismoodi hoida kliente kodupangas edasi ka pärast seda, kui nad on pensionifondi raha kogumisest loobunud.

„Me oleme juba kevadest saadik valmistunud selleks,” rääkis Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas. Siiski märkis ta, et väga detailselt ta plaanitavatest investeerimistoodetest veel rääkida ei saa. „Saan mainida, et asjad on töös ja me teeme enda poolt kõik, et need lahendused oleksid atraktiivsed,” kinnitas ta.

Otsivad konkurentsieeliseid

LHV Panga jaoks oleks pensioniraha investeerimiskonto näol tegu põhitootega, mille kasutamiseks soovib kodumaisel kapitalil tegutsev pank ka teistest pankadest kliente juurde saada. „Kuna me räägime siin pikaajalisest investeerimisest, mis kestab aastakümneid, siis me tahame, et see investeerimine oleks võimalikult mugav ja automaatne kliendi jaoks,” põhjendas LHV investeeringute teenistuse juht Martin Mets. Sellega loodab pank ka teistest teenusepakkujatest turul eristuda.

SEB Varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardin sõnas, et nad eeldavad, et sellise investeerimiskonto kasutajad oskavad ise oma vara juhtida ning kindla nägemusega sellest, kuhu nad soovivad investeerida. „Üks võimalus on teha ka selliseid standardpakette või stardipakette – mõtleme selle peale. Võimalik, et hakkame ka neid pakkuma” tõdes ta.

Investeerimisfirmad on hetkel veel äraootaval seisukohal. Kuigi Eften Capitali juht Viljar Arakas ütles, et nad kindlasti soovivad hakata kontoomanikele teenuseid pakkuma, kuid pensioni investeerimiskonto tingimused pole veel selged.

Rahandusministeeriumi sõnul tegelevad nad vastu võetud seadusesse mõningate paranduste tegemisega. „Aga see ei takista mitte mingil moel seda, et aprillist siiski võiks hakata investeerimiskontot valima,” kinnitas ministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja Siiri Tõniste.