Riigikohtunik: pensionireform on halvasti põhjendatud

Kas olete teise penisonisambaga liitunud?



Olen teise sambaga liitunud, aga ei torma sealt raha välja võtma ega tunne ka nii suurt hirmu, et reformi tagajärjed on nii drastilised, nagu kõige mustemad stsenaariumid ette näevad. Ka kõige hullemad stsenaariumid ei näe ette, et inimestele jäävad tühjad pihud. Kaasnevad ebameeldivad tagajärjed ei seisne selles, et keegi jääb rahast ilma, vaid fondide elu muutub paranemise asemel keerulisemaks. Selles olen kolleegide enamusega nõus.



Riigikohus ei võtnud eesmärgiks öelda, kas reform on hea või halb, aga ikkagi: on see hea või halb?



Riigikohus ei ole parlamendi teine koda ja ma loodan, et ka ei saa kunagi selleks. Otsuseid tehakse põhiseaduse valguses. Meie arvates oli probleem konfliktides põhiseadusega, mitte hea või halva skaalal.