Riigikohus: ajakirjanikele kohtupidamise keelamist peab põhjendama, Eesti Päevalehe kaebus tuleb uuesti läbi vaadata

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi hinnangul poleks ringkonnakohus tohtinud määruskaebust kui ilmselt põhjendamatut läbi vaatamata jätta. Kaebus on ilmselt põhjendamatu näiteks juhul, kui selle argumendid on õiguslikult asjakohatud ehk siis kui need sisaldavad mõne õigusliku keelu rikkumisele suunatud taotlust. Kui kaebaja väited pole õiguslikult asjakohatud, saab kaebuse jätta läbi vaatamata üksnes siis, kui maakohtu otsus on kooskõlas kohtupraktikas selgelt ja üheselt kujunenud seisukohtadega ning ringkonnakohus ei pea vajalikuks kohtupraktikat muuta.

Praegusel juhul sisaldas ringkonnakohtule esitatud kaebus väiteid, mida ei saanud pidada asjakohatuteks. Ka ei viidanud ringkonnakohus kohtupraktikas väljakujunenud seisukohtadele, mis lubanuks ühemõtteliselt järeldada kaebuse perspektiivitust. Vaidlusaluse kriminaalmenetluse seadustiku sätte kohaldamise praktika on alles kujundamisel, mistõttu pidanuks ringkonnakohus kaebust sisuliselt arutama.

Kohus kasutab keelamist agaralt

Sellist keelamist võimaldab kohtunikele eelmisel aastal kehtima hakanud kriminaalmenetluse seaduse muudatus, millega kohtutel on õigus kehtestada piiranguid kohtusaalis toimuva ajakirjanduses kajastamisele. Kohtud keelavadki nüüd agaralt ning seda tehakse muuhulgas just suurtes ja märgilistes, avalikkusele tuntud isikutega seotud kohtuasjades.

Lisaks Tallinna Sadama istungile on samasugune keeld kehtestatud ka Hubert Hirve ja Pavel Gammeri üle peetaval protsessil, kus kohtunik Elina Elkind riigiprokurör Kati Reitsaku taotlusel keelu tunnistajate ütluse sisu kuni uurimise lõpuni avalikustada. Tunnistusi on protsessis kutsutud andma üle 200 inimese. Erinevalt Sadama asjast sellel istungil kaitsjad ja prokuratuur keelamises ühel nõul ei olnud. Hirve kaitsja Oliver Nääs vaidles prokuröri taotlusele vastu, kuid kohtunik otsustas ikkagi keelu kasuks.

Samasugune keeld kehtib ka Oliver Kruuda kriminaalasjas, kus endine suurärimees on kohtu all maksupettusega ja kus veebruaris toimunud istungil taotles Kruuda advokaat tunnistuste kajastamise keelamist. Kohtunik otsustaski, et meediakajastusi on põhjendatud piirata, kuna "see võib mõjutada isikulise tõendiallika sisu teadlikult ja alateadlikult". Lisaks rõhutas kohtunik Janika Kallin, et tunnistajatel võib olla ka inimlikult keeruline ütlusi anda kui ta teab, et kõik öeldu pannakse ajakirjanike poolt kirja.