Riigikohus Kruuda kaebust menetlusse ei võtnud: ettevõtja peab Vichmannile 15-miljonilise võla tasuma

Kaebust ei võetud menetlusse, kuna riigikohus leidis, et see on põhjendamatu.

Vaidlus Marcel Vichmanni ja Oliver Kruuda vahel 15 miljoni euro suuruse võla üle jõudis ringkonnakohtus lahendini kevadel. Kohus otsustas toona, et Kruuda ja tema pankrotistunud ettevõte AS Rubla vastutavad Vichmanni OÜ Best Idea esitatud nõude täitmise ees solidaarselt.

OÜ Best Idea nõue põhines Marcel Vichmanni poolt läbi tema erinevate äriühingute Oliver Kruudale ja tema ettevõtetele antud laenudel ning kokku ostetud võlakirjadel ja aktsiatel.

Ringkonnakohus nõustus hagejaga, et Kruuda võttis isiklikult ning oma firma AS Rubla nimel kirjaliku kokkuleppega kohustuse tasuda kõik võlgnevused Marcel Vichmanni äriühingute ees. Kruuda on dokumenteeritult nõustunud kõigi kirjaliku kokkuleppe ja sellele hiljem sõlmitud lisaga hõlmatud kohustustega.