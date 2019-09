Riigikohus tunnistas Aidu tuulepargi ehitusload kehtivaks ja Sõnajalad võivad ehitusega edasi minna

Nagu riigikohus samas asjas selle aasta 17. jaanuaril tehtud määruses selgitas, ei sõltu tähtaja käivitumine sellest, millal maavanem saab teada haldusakti õigusvastasusest. Halduskohtu hinnangul pidi maavanem juba 2016. aasta suvel aru saama nii vaidlusaluste ehituslubade andmisest kui ka nende sisust.

Riigikohtu poolt menetlusloa mitteandmisel jõustub Tartu halduskohtu selle aasta 29. aprilli kohtumäärus, mille järgi kehtivad Lüganuse vallavalitsuse väljastatud ehitusload Aidu Tuulepark OÜ-le elektrituulikute püstitamiseks.

Aidu tuulepargi rajamisega seoses on Tallinna halduskohtu menetluses ka teine kohtuasi, milles Sõnajalgadele kuuluv Eleon Green OÜ ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet vaidlevad konkreetselt kahe sel kevadel jätkatud tuuliku ehitusega seonduvalt.

Saavad kogu tuulepargi ehitusega edasi liikuda

"Meil on väga hea meel, et me elame õigusriigis," oli arendajate esmane emotsioon värske kohtuotsuse peale. Sõnajalgade kinnitusel ei tähenda tänane lahend ainult seda, et nad saavad ülejäänud 28 tuuliku ehitusega edasi minna, vaid kõigi 30 tuulikuga, sest TTJA kevadine ettekirjutus oli selle kohtulahendiga seotud.

"Kui see kohtulahend on jõustunud, siis ka TTJA ettekirjutused on lõppenud. Tänase päeva seisuga on kõik ettekirjutused ja kõik ehituskeelud Aidu tuulepargis lõppenud nii Eleon Green OÜ kui Aidu Tuulepark OÜ suhtes," märkis Andres Sõnajalg, lisades, et nüüd on tuulepargile roheline tuli.

Ühtlasi ütlesid arendajad, et asuvad nüüd ka üle kahe aasta seisnud tuulepargi ehitusega seotud kahjusid kokku lööma. "Vastavalt seadusele peab selle hüvitama see, kes on selle kahju põhjustanud," ütles Sõnajalg. Arendajate sõnul läheb kahjunõue nii justiitsministeeriumi kui TTJA vastu.

Ida-Virumaal Lüganuse valda plaanitava Aidu tuulepargi hinnanguline maksumus jääb 160-165 miljoni euro vahele. Seniseid kahjusid on Eleoni tuulikutehnoloogia ja Aidu tuulepargi arendajad ise hinnanud 60-90 miljoni vahele.