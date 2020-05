Riigikokku jõuab täna üks kiiresti kokku traageldatud seadus, milles turuosalised näevad järgmist Eesti Energia päästeoperatsiooni

„Tundub, et selle eelnõu osas on vähemalt kolm asja, mida riik ei taha, et tarbijad teaksid,” ütleb Jõks. Temagi viitab sellele, et eelnõu seletuskirja kohaselt on peaks sellel olema kaks peamist eesmärki: suurendada konkurentsi taastuvenergia tootmise vähempakkumistel ning parandada Eesti varustuskindlust. „Nende eesmärkide siiruses on põhjust tõsiselt kahelda,” nendib Estonian Celli õiguslik esindaja.

Esmalt ei aita eelnõu mingil moel konkurentsi suurendada. „Vastupidiselt, seadusega tehakse eraldi toetuse vähempakkumine, millest seletuskirja kohaselt saab osa võtta üksnes Eesti Energia,” ütleb Jõks. Temagi hinnangul peab eelnõu ennekõike ühe ettevõtja huve silmas. „Seda plaani on kritiseerinud ka näiteks konkurentsiamet, kelle hinnangul võib see kahjustada konkurentsi ja viia kõrgemate toetusteni ehk suurendada tarbijate elektriarvet,” märgib vandeadvokaat.

Teisena toob Jõks välja, et seda eelnõud ei ole tegelikult vaja varustuskindluse tagamiseks. „Elering, kes seaduse kohaselt vastutab varustuskindluse tagamise eest, on oma varustuskindluse aruandes kinnitanud, et 2025. aastani on varustuskindlus tagatud,” märgib ta.

Kolmandana juhib vandeadvokaat tähelepanu sellele, et eelnõus põhjendatakse Eesti Energiale toetuse maksmist kallinenud CO2 hinnaga 2019. aastal. „Samal ajal kinnitab Eesti Energia aga oma 2019. aasta aruandes, et energiahiiul on üle riigilt tasuta saadud CO2 kvoote ning mille müügist teenis Eesti Energia ca 50 miljonit kasumit,” nendib Jõks.

Neile kolmele argumendile tuginedes on ta veendunud, et eelnõu tegelikuks eesmärgiks on mitte soov parandada konkurentsi ja varustuskindlust, vaid tegemist on järjekordse Eesti Energia päästeoperatsiooniga. „Seekord rahastatakse päästeoperatsiooni aga meie kõigi rahast (elektriarve kaudu). Seetõttu peaks iga riigikogu liige enne hääletusnupule vajamist küsima, kas on õiglane päästa Eesti Energiat tarbijate ja ettevõtete koroonakriisist niigi tühjenenud rahakotist,” märgib Jõks.