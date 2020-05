Riigikokku jõudnud kolmele ametite ühendamise plaanile lisandub veel kaks hiigelasutust

Eesmärgiks teenuste kvaliteedi parandamine ja kokkuhoid

Rahandusministeeriumi avalike suhete osakonna sõnul on riigihalduse minister Jaak Aab varasemalt toonud ühendametite loomise põhjenduseks välja, et asutuste ühendamisel on erinevaid eesmärke ja kasutegureid. Esmane eesmärk on parendada pakutava avaliku teenuse kvaliteeti, muutes selleks protsesse efektiivsemaks, vähendades asutuste vahelist tegevuste killustatust ja dubleerimist teenuse osutamisel.

„Samuti soovitakse arendada klienditeeninduse kvaliteeti. Muuta teenust kliendile mugavamaks, ühtlustades pakutava teenuse kvaliteeti regiooniti, osutades sama kulu eest rohkem teenuseid ja parendades erinevate osapoolte vahelisi koostöövõimalusi,” on Aab rääkinud. Tema kinnitusel on kodanike suhtlemise lihtsustamiseks riigiasutustega juba täna töös erinevad projektid.

Teisena on ühendamiste eesmärgiks saavutada suurema eelarve, paindlikuma ressursikasutuse, juhtide ja juhtimistasandite vähendamise ning halduskulude kokkuhoiu kaudu asutuse ressursitõhusam juhtimine.

„Tööjõu- ja majandamiskulusid on võimalik ühendametites vähendada ametikohtade optimeerimise, tugitegevuste konsolideerimise, tööprotsesside parendamise ja digitaliseerimise, varade optimeerimise, juhtimistasandite vähendamise, bürokraatia vähendamise ja investeeringute korralduse korrastamise kaudu,” on Aab ölenud. Samal ajal on võimalik ühtlustada ühendametites riigitöötajate palgatasemeid ning vähendada palkade erisusi erinevate spetsialistide seas.

Kolm ühendametit said esimeses kvartalis valitsuselt heakskiidu