Riigikontroll: KredEx on kriisilaene jaganud ähmaste eesmärkide ja kriteeriumidega

Tarvis on konkreetsemalt kindlaks määrata, millist kasu ootab riik kevadel loodud käendus- ja laenumeetmetest. Riiklikult oluliste projektide laenumeetme puhul on vaja edaspidi paremini selgitada, milliste tunnuste alusel saab pidada projekti riiklikult oluliseks ja kellele on põhjendatud riikliku suurlaenu andmine.

Laenu- ja käendusmeetmete deklareeritud eesmärk on üldsõnaline: leevendada koroonakriisi mõju, aidates ületada likviidsusprobleeme ja kasutades ära koroonaviiruse levikust tulenevaid uusi ärivõimalusi. Võib mõista, et kevadel eriolukorra alguses kujundati lisaeelarve ja kriisimeetmed ajasurve ning piiratud info tingimustes, kuid KredExi abinõude toimivust on vaja ka hinnata, eriti nüüd, kui paljud kevadel ettevõtjate ja pankade sõlmitud kokkulepped on lõppenud või lõppemas.

Ebaselged eesmärgid ja suur raha ei tohiks kokku saada

„Ebaselged eesmärgid ja suur raha ei tohiks kunagi kokku saada," kommenteeris riigikontrolör Janar Holm ülevaate tulemusi. „Kui Riigikontroll soovis KredExilt teada saada, kuidas toimub riiklikult olulise laenumeetme eesmärgistamine ja eesmärkide saavutamise jälgimine, soovitas KredEx seda küsida pigem Vabariigi Valitsuselt. Selle põhjuseks võib olla see, et nad ise rahastamisotsuste ettevalmistajana ei tea seda täpselt."

Ettevõtete huvi või vajadus KredExi toe järele on seni osutunud arvatust kordades väiksemaks. Poole aastaga on kasu saanud 5% kevadel prognoositud ettevõtetest ehk laenu- või käenduslepinguni on jõudnud ca 300 ettevõtet prognoositud enam kui 6000 asemel. Pelgalt raha ärakasutamine ei tohigi olla eesmärk, kuid KredExi meetmete vähene kasutus osutab vajadusele tunda paremini ettevõtjate vähese huvi põhjusi ja jälgida turgu.

Taotluste menetlemine on paljuski läbipaistmatu

Ülevaate koostamise käigus analüüsis Riigikontroll KredExi riiklikult oluliste projektide laenumeedet, millest saab taotleda laenu summas 10 miljonit eurot ja enam. Selgus, et laenumeetme tingimused ja riikliku olulisuse hindamise kriteeriumid on üldised ning seetõttu on ka taotluste menetlemine olnud paljuski läbipaistmatu.