Riigikontroll: omavalitsustes tuleb tekitada selge majanduslik huvi ettevõtlust edendada, muidu nad uute investeeringute vastu oma piirkonnas huvi ei tunne

.„Enamik ettevõtlust mõjutavaid makse – ettevõtte tulumaks, käibemaks ja aktsiisid või siis dividendidelt makstud tulumaks – laekub riigieelarvesse, mitte linnade ja valdade eelarvesse,“ ütles auditijuht Tambet Drell. „Seega ainus „preemia“, mida omavalitsus ettevõtluse arendamisest saab, tekib siis, kui paremini tasustatud töökohad toovad linnale või vallale suuremaid üksikisiku tulumaksu laekumisi.“ Samas võivad need laekumised jääda tekkimata, sest tulumaksu jaotatakse elukoha, mitte töökoha järgi.

Analüüs näitas ka, et ettevõtluse soodustamise võimalused on omavalitsuse seisukohast sageli läbi mõtlemata. Ettevõtluse käsitlus omavalitsuse arengudokumentides on tihti pealiskaudne, eesmärgid üldsõnalised ja tegevustega nõrgalt toetatud. Kui osa omavalitsusi soovib olla vaid ettevõtte teenindaja oma praeguste ülesannete raames, peavad teised linnad ja vallad vajalikuks mõelda ettevõtluskeskkonnale laiemalt ja teha omalt poolt kõik, et ettevõtlus tekiks ja areneks.

„Ettevõtjad on Riigikontrollile vahendanud tunnetust, et omavalitsuse suhtumine ja panus sõltub tihtipeale pigem sellest, milline omavalitsusjuht konkreetses linnas või vallas olema juhtub,“ ütles riigikontrolli auditijuht Tambet Drell.

Suurema vastutuse võtmist takistab omavalitsustel ka piirkonniti esinev maapuudus. Eelkõige puudutab see tööstusalade rajamist, mis on senimaani end tõestanud kui üks parimaid meetmeid soodustada suuremat lisandväärtust ja töökohti loovat ettevõtlust. On piirkondi, kus omavalitsustel ei ole võimalik tööstusalade loomisega tegeleda, sest selleks sobilik maa on riigi käes, kuid selle tuleviku kohta otsused tegemata.

Omavalitsustele vaja lisastiimuleid

Omavalitsuste vastutuse suurendamiseks ettevõtluskeskkonna sihipärasel arendamisel tegi Riigikontroll mitmeid soovitusi riigihalduse ministrile. Riigikontrolli leiab, et riigi reservmaaks ette nähtud maaüksuste riigi omandisse vormistamisega tuleb kiiremini edasi liikuda, seejärel tuleb kujundada ühtsed ja arusaadavad tingimused, kuidas linnad ja vallad saaks ettevõtluse arendamise huvides seda maad omandada.

Riigikontroll soovitas ka, et ettevõtlust edendavate tegevuste tagamiseks tuleks edaspidi omavalitsusi rahaliselt motiveerida, olgu see siis maksutulude ümberjagamise teel või laiendades õigusi kehtestada kohalikke makse.

Ligikaudu 75 000st 2019. aasta alguses tegutsenud ettevõttest (käibe või töötajatega) asus juriidilise aadressi järgi 57% Tallinna ja 10% Tartu piirkonnas. 1000 elaniku kohta oli ettevõtteid kõige enam Rae vallas (85) ja kõige vähem Kohtla-Järvel (17). Enamikus omavalitsustes oli 30–50 tegutsevat ettevõtet 1000 elaniku kohta.