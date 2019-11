Riigikontroll toob välja pensionireformi valupunktid ja küsitavused: pension jääb palgaga võrreldes veelgi väiksemaks ja kulud ei ole teada

Riigikontrolli soovitustest osaga on valitsus ja riigikogu ka viimastel aastatel tegelnud ning teinud olulisi otsuseid, kuid palju selleks, et Eesti pensionisüsteem oleks korrastatud, võimalikult vähe sõltuv ühekordsetest otsustest, jätkusuutlik ja samas väärikat sissetulekut tagav, on veel teha.

Riigikontroll loodab, et pensionsüsteemi üht osa - II sammast - puudutava ühe aspekti - kohustuslikkuse/valikuvabaduse - käsitlemise kõrval asub parlament võimalikult pea tegelema pensionisüsteemi kui terviku arengu küsimustega, sest praeguses 2001. aastal kokku lepitud kolmesambalise süsteemi ühes komponendis muudatuste tegemine on laiema mõjuga, kui see esmapilgul võib näida.

Riigikontroll on koondanud eelnõu mõjude laia spektri teadvustamiseks oma tähelepanekud kahte plokki: kõigepealt on üldistavalt ja kokkuvõtlikult kirjeldatud kavatsetava muudatuse võimalikud üldised mõjud. Teise plokki on koondatud konkreetsed küsimused, millele vastuste saamine Vabariigi Valitsuselt aitaks riigikontrolli hinnangul riigikogu liikmetel kujundada oma otsuseid eelnõu asjus ja seda lihvida.

Nii on riigikogul kõigekülgselt infot kaaludes ja avalikkusele esitades võimalus anda praegustele pensionikogujatele ja tulevastele pensionäridele kindlustunne tuleviku suhtes ja nii selged vastused, kui nüüdne parim teadmine lubab.

Üldistatud põhitähelepanekud

A. Mõju I samba laekumistele. Eelnõu annab pensionikogujatele võimaluse võtta välja 4% sotsiaalmaksust enne pensioniikka jõudmist. Nendel, kes ei ole veel II sambaga ühinenud, võib seetõttu tekkida motivatsioon ühineda pensionifondidega või pensioni investeerimiskontoga, kuid seda mitte eesmärgil, et koguda raha pensioniks, vaid selleks, et korjata 4% oma sotsiaalmaksust enda kontole ja see sobival ajal välja võtta.

Mingis mõttes võib tekkida võimalus sotsiaalmaksu tagastuseks, mida on kasulikum kasutada just jõukamatel, kes suudavad tulevikuks niigi säästa ning saavad II sambaga liitumise ja sealt väljumise läbi 4% oma kontrolli alla. Uute kõrgema palgaga inimeste liitumine II sambaga tähendab, et nad ei panusta enam 4% I sambasse. Sellel võib olla I sambale tervikuna suurem mõju kui II sambast lahkuvate madalapalgaliste pealt I sambasse tagasi mineval 4%-l.