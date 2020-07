Riigikontrolli auditis kriitikat saanud suure asutuse juht räägib, kas seis on endiselt hapu või enam mitte

Täna avaldati kaua oodatud Riigikontrolli audit, mis võttis pihtide vahele e-residentsuse programmi. Uuriti programmi tulusust ning ka seda, kui hästi me tegelikult teame, kes meie e-residendid on. Kriitikanooli sai enda pihta ka siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT), mis oma tööga hakkama ei saavat. Kas Eesti riigile muuseas ülitähtsaid arendusi tegev asutus on tõesti hädas?

Eestis on arendajate puudus ja see puudutab oluliselt ka SMIT-i. 2018. aastal oli neil olukord päris nutune. Mis on tänaseks muutunud? Millised riigile ja kodanikele olulised arendused täna töös on?