Riigikontrolör kritiseerib: riigieelarve pole piisavalt arusaadav

16 aastat tagasi ütles minu eelkäija riigikontrolöri ametis Mihkel Oviir oma aastakõnes riigikogule: „Teie ees on riigieelarve seadus, rõhutan, seadus, mille järgi jagatakse järgmisel aastal meie kõigi raha. [---] See, milleks valitsus kavatseb küsitud raha kulutada, ei ole kirjas aga mitte riigieelarve seaduse eelnõus, vaid selle seletuskirjas. Aga kui te arvate, et valitsus peabki raha kulutama selleks, milleks ta selles seletuskirjas väidab seda vajavat, siis te eksite. Tegelikkuses ei ole sel seletuskirjal mitte mingisugust õiguslikku tähendust. Kui see raha on käes, teeb valitsus nii-öelda tegeliku eelarve, mis võib, aga ei pruugi täielikult kattuda seletuskirjaga. Nii võibki juhtuda, et valitsus küsib raha hobuse jaoks, aga ostab hoopis eesli."

Toonane riigikontrolör viitas suundumusele, kus otsustusõigus maksumaksja raha sihtotstarbe määramisel oli tasahilju hiilimas riigikogust välja, täitevvõimu tasandile. Kas vahepealse varsti juba ligi 20 aastaga on midagi muutunud? On. See otsustusõigus ongi ära hiilinud - riigikogu roll eelarvemenetluses on tänaseks muutunud üha sekundaarsemaks. Otsustusõigusele lisaks on ka riigieelarve arusaadavus Toompea lossi ukse pauguga selja taga kinni virutanud.

See, kuhu läks otsustusõigus riigieelarve üle, on teada, kuid riigieelarve arusaadavus lahkus teadmata suunas. Mõlemad tuleb tagasi tuua.

Ministeeriumide eelarved