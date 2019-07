Riigikontrolör nõuab Taavi Aasalt selgitusi, mille alusel plaanib riik investeerida ligi miljard eurot hääbuvasse sektorisse

Samuti ütleb ta, et ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) energeetika asekantsler on välja öelnud, et arvestades prognoositavat kasvuhoonegaaside kauplemisühikute hinna tõusu, on põlevkivitöötlemisse tehtavad investeeringud tulusad veel 15 aastat.

Arvestades aga, et selle kõige kõrval kavandatakse praegu riigi toetusel ja riigiettevõtte poolt ligi miljardi euro suuruseid investeeringuid uude põlevkiviõli tootmise tehasesse ning põlevkiviõli eelrafineerimise tehasesse, tahab riigikontrolör ministrilt mitmele küsimusele selgitusi.

Esimesena huvitab riigikontrolöri, kas MKM-il on olemas arvutused, millise LHÜ hinna korral ei ole põlevkiviõli ja selle rafineerimissaaduse tootmine enam kasumlik? Ka tahab Holm teada, kas MKM on välja arvutanud, kui pikk on nii õlitehasesse kui ka eelrafineerimistehasesse tehtavate investeeringute tasuvusaeg, arvestades võimalikku LHÜ hinda.

Samuti huvitab riigikontroli, kas ministeerium on analüüsinud plaanitava eelrafineerimistehase vastavust ELi kliimapoliitika eesmärkidele ning võimaliku riigipoolse toetusskeemi sobivust ELi kasvuhoonegaasidega kauplemise direktiivi artiklis 10c viidatud moderniseerimisfondi reeglitele, mille kohaselt tasuta kvootide andmiseks valitud projektid ei tohi suurendada nõudlust heitemahuka fossiilkütuse järele.

Seejuures tahab Holm teada ka, kui tõenäoliseks peab MKM Euroopa Komisjoni poolt Eestile riigiabi loa andmist ja kas eelrafineerimistehase rajamiseks on olemas alternatiivne stsenaarium juhuks, kui Euroopa Komisjon Eestile riigiabi luba ei anna.

Ühtlasi uurib riigikontrolör majandus- ja taristuministrilt, et juhul kui Eesti saab Euroopa Komisjonilt riigiabi loa ning võib eelrafineerimistehase rajamiseks eraldada tasuta kasvuhoonegaasidega kauplemise ühikuid, siis kuidas tagatakse nende kliimaeesmärkide täitmine, milleks on praegu planeeritud kasutada ühikute oksjoni müügitulusid (nt raudtee elektrifitseerimine).