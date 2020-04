Riigipea utsitab välistööjõu osas kiiresti mõistlikku lahendust leidma

Kersti Kaljulaid tänasel videokohtumisel põllumeestega Foto: VPK

Eesti president Kersti Kaljulaid kohtus täna videosilla vahendusel põllumajandus-kaubanduskoja juhtidega, et arutada koroonakriisi mõju põllumajandussektoris. Riigipea rõhutas kohtumisel, et probleemid põllumajandussektoris ei ole vaid põllumeeste mure, see on kogu ühiskonna mure.