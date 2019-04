Riigireeturite kõrval hoiab kapo valvsalt silma peal ka energiasektoris toimuval

„Majandustegevuses on suurima julgeolekuriskiga valdkondadeks endiselt energia-, transpordi- (sh transiidi-) ning IT-sektor, millele oma töös keskendume,” rõhutab kaitsepolitseiamet oma reedel avaldatud aastaraamatus, viidates seejuures, et pöörab energiajulgeoleku tagamisel tähelepanu kogu energiasektori otsustus- ja toiminguprotsessidele ning teeb selles koostööd paljude asutustega.

„Eesti ja meie Balti naabrid on aastaid püüdnud suurendada oma energiasõltumatust,” sõnab kapo, selgitades, et selle eesmärgiks on siinse elektrisüsteemi eraldamine BRELL-i11 elektrisüsteemist ja sidumine Kesk-Euroopa sagedusalaga. Teadupärast moodustavad elektrisüsteemide ühenduse BRELL Eestiga vahelduvvooluliinide kaudu ühendatud Läti, Leedu, Kaliningrad, Venemaa ja Valgevene.

„Vastupidi sellele suunale on Eestis avaldatud teaduslikke ja majanduslikke seisukohti, et see ei ole parim lahendus ning tuleks jääda seotuks BRELL-i süsteemiga,” tõdeb uurimisasutus. Hoopis vähem, kui üldse, mainitakse sellistes arvamustes, et Venemaa ise on võtnud samuti suuna Balti riikide elektrisüsteemid vajadusel BRELL-i süsteemist eraldada ning võiks seda võimalust kasutada.

„Desünkroniseerimisel võib olla kõrge hind, aga tehnilised ja majanduslikud nüansid iseseisvalt, julgeolekuaspekte arvesse võtmata ei ole energiavarustuse toimepidevuse tagamiseks ainukesed hindamiskriteeriumid,” märgib kaitsepolitseiamet.

Võrguettevõte Elering on seni kinnitanud, et püüab teha kõik endast oleneva, et Vene elektrisüsteemist eraldumine tarbijatele täiendavaid kulusid kaasa ei tooks. Balti riikide eesmärk on sünkroniseerida end Mandri-Euroopa sagedusalaga 2025. aasta lõpuks.