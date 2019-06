Riigis pettunud bussikuningas Osula võtab ette kohtutee

Osula seisab mitmel rindel riigi plaanidele vastu. Tema hinnangul makstakse ühistranspordile liialt helde käega peale ning võetakse eraturult raha ära, rääkis Osula intervjuus ERRile.

Osula ettevõtted Lux Express Estonia AS ja Eesti Buss OÜ soovivad riigilt 537 219 euro suurust hüvitist, sest nad vedasid eelmisel aastal kommertsliinidel tasuta enam kui 72 000 reisijat.

Vastava avalduse saatis majandusminister Taavi Aasale ja sotsiaalminister Tanel Kiigele Mootor Grupp AS-i ja Lux Expressi juhatuse esimees Hugo Osula ning Eesti Buss OÜ juhatuse liige Marel Kallas. Sealjuures toetuvad nad õiguslikule analüüsile, mille koostasid Soraineni vandeadvokaadid Carri Ginter ja Allar Jõks.

Osula ja Kallas märgivad, et põhiseadusest tulenevalt on sotsiaalhoolekanne riigi kohustus, milleks peab olema riigieelarves katteallikas. Samuti ei saa sotsiaalne nõudeõigus olla suunatud teiste põhiõiguste kandjate, sh ettevõtjate vastu.

Ettevõtjad ei nõustu ka seadusandja hinnanguga, et tasuta sõitvate isikute osakaal on sõitjate üldarvu arvestades väike ja seetõttu on madalad ka sellega kaasnevad kulud. Osula ja Kallas hindavad, et 2017. aastal jäi neil selle tõttu saamata 541 934 eurot ja 2018. aastal 537 219 eurot.