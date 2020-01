Riigivõrk muutub rotikindlamaks: RIA dubleerib kaablitrasse

RIA riigivõrgu osakonna juht Kaido Plovits ütles Delfile, et füüsiliste katkestuste puhul aitab trasside dubleerimine. "RIA tegeleb igapäevaselt dubleerivate trasside ja ühenduste välja arendamisega vastavalt eelarvele ja meeskonna võimekusele."

Plovits peab realistlikuks, et tulevikus ei viiks ühe kaabli katkemine mis tahes põhjusel rivist välja olulisi riigi e-teenuseid. "Suuremad serveriruumide ühendused on täna dubleeritud. Lisaks ühenduste dubleerimisele tuleb tagada ka, et äriteenused suudavad olla paindlikud ning dubleerivale ühendusele ümber lülituda," selgitas ta.

Riigivõrgu osakonna juht märkis, et olemasolevatele murekohtadele on lahendused olemas ja koostöös klientidega tegeletakse lahenduste ehitamisega vastavalt eelarve võimalustele ning seatud prioriteetidele."

"Lisaks olemasolevatele investeeringutele on juurde vaja umbes 3 miljonit eurot," lisas ta.

Rotid kahjustasid riiklikult tähtsaid kaableid: haigekassa teenused olid mitu tundi rivist väljas

20. novembri õhtupoolikul sai RIA teada, et Harjumaal paikneva maa-aluse riigivõrgu kaabli töös on häired. Kohapeal selgus, et rotid olid kaablit tugevalt kahjustanud.

Purunenud kaabel mõjutas eesti.ee portaali tööd ja haigekassa teenuseid, sh digiretseptide väljastamist. Samuti oli häiritud Eesti Loto veebilehe külastamine.

Järgmisel päeval kontrolliti üle ka teisi sidekaevusid. "Avastasime, et neljas sidekaevus on närilised kahjustanud kokku kuni 300 meetri jagu seda sama fiiberoptilist kaablit," ütles Plovits 21. novembril.