Riik alustas Patarei merekindluse müüki

Enampakkumise periood on kuus kuud, mille jooksul on Patarei merekindluse ostuhuvilisel võimalik tutvuda kinnistutega, müügitingimustega ning koostada omapoolne pakkumus. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. november 2019 kell 14.

Patarei merekindlus asub kolmel aadressil: Kalaranna tn 28, Kalaranna tn 30 ja Vesilennuki tn 4. Patarei merekindluse suhtes kehtib Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneering DP030970 ning Kalaranna tn 28 ja Vesilennuki tn 4 kinnistu detailplaneering DP037880. Detailplaneeringutest tulenevad õigused ja kohustused lähevad üle tulevasele kinnistute omanikule. Hoonete arv kruntidel võib olla kokku 11, kinnistute sihtotstarve on elukondlik ning äri- ja ühiskondlik.

Patarei merekindluse avalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada oma pakkumus 12. novembriks 2019 kella 14ks. Pakkumus esitatakse Riigi Kinnisvara AS kontorisse aadressil Lelle 24, 11318 Tallinn. Enampakkumise võidab kõrgeim pakkumine. Müügileping sõlmitakse enampakkumise võitjaga 60 päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest.

Merekindluse renoveerimisel rajatakse endise vanglahoone idapoolsesse ossa rahvusvaheline uurimiskeskus ning mälestusmuuseum. Näitust korraldab ja muuseumi loomist koordineerib Patareis üürilepingu alusel tegutsev Eesti Mälu Instituut.

Patarei merekindlus asub omanäolises ja arenevas Põhja-Tallinna piirkonnas. Tallinna lahe kaldal ainulaadse arhitektuurse ja omapärase sisearhitektuurse lahendusega merekindlus on äratuntav nii maalt kui merelt. Tegemist on ajaloolise hoonekompleksiga, mis on Tallinna merepiiril ning mille ajalugu ulatub pea 200 aasta taha.