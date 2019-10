Riik asub taas uurima fosforiidi kaevandamise võimalust

30-aastase pausi järel taastatud riiklikult toetatud maapõueuuringuid alustati Jõhvis, kus praegu on pooleli esimese puuraugu puurimine, millega tahetakse saada infot Jõhvi rauaanomaalia kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Järgmisel aastal laienevad maapõue uurimised Lääne-Virumaale, mis asub teatavasti fosforiidirikkal alal. Need on alles esimesed sammud Eesti maapõuevaradest värske pildi saamiseks.

Kui 1980. aastate lõpus fosforiidi kaevandamine Lääne-Virumaal aktuaalne oli, põhjustas see teatavasti kuulsa fosforiidisõja, millega protestiti fosforiidikaevanduste vastu. Praegu loodetakse, et uuringud mööduvad rahumeelselt.

Lääne-Virumaa esimese maavanema Lembit Kaljuvee sõnul oleks Eesti poliitikud juba varem pidanud üle saama maapõueuuringute kartusest. "Et 25 aastat sellega ei tegeletud, oli mul hinges ja nii valus oli seda vaadata," kirjeldas ta.

Kaljuvee usub, et kunagi hakatakse niikuinii Eestis fosforiiti kaevandama. "Aga selleks ajaks me peame olema nii targad, et teha seda nii, et Lääne-Virumaast ja üldse Virumaast ei tekiks hädaorg, vaid see oleks õitsva Eesti riigi osa," rääkis Kaljuvee.

Uute fosforiidiuuringute esimeste tulemuste tutvustamine on plaanis järgmisel sügisel toimuval kolmandal Virumaa maapõuepäeval.

