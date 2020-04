Riik asus taas koguma kooskõlastusi kümne aasta tagusele tuulepargi taotlusele. Tegelikult on aga olukord juba ette teada?

Täna on natuke alla 40 tuulikust koosneva ja kuni 380 MW võimsusega meretuulepargi projekti vastu selgelt aga kaitseministeerium, kirjutab ERRi uudisteportaal. Kaitseministeeriumi hinnangul segaks tuulepark Ämari radari tööd ja lisaks on Neugrundi piirkonnas laskeala, kus harjutatakse laevadelt õhusihtmärkide hävitamist.

Olukorra teeb keerulisemaks see, et 2015. aastal algatati keskkonnaministeeriumis Neugrundi looduskaitseala rajamine, mis keelaks tuulepargi ehitamise, kuid lubaks samas kaitseväel seal edasi harjutada. Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Andres Sang ütles, et mujal Eestis selliseid harjutusi teha ei saa ja koht on kasutusel juba ammu.

"Selline harjutus nõuab väga suurt ohuala ja mitte kuhugi mujale Eesti rannikuvette selline ala ära ei mahuks. See on ainuke koht Eestis, kus sellist asja saab üldse teha, seetõttu ongi see harjutusala selline, millest me ei saa loobuda. Me oleme seal harjutusi läbi viinud alates aastast 2000," selgitas Sang.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtis mullu kaitseala eelnõule saadetud vastuses tähelepanu sellele, et puudub selgus, milline oleks tuulepargi mõju võrreldes sõjaväeõppustega ja kliimaneutraalsuse eesmärkide valguses ei tohiks kergekäeliselt meretuuleparkidele sobilikest aladest loobuda.

Osaühingu Neugrund esindaja, vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik leiab aga, et on pretsedenditu, et riik pole suutnud kümne aasta jooksul selle hoonestusloa taotluse osas otsust teha. Ka märkis ta, et kui kaitseministeerium jätkab projekti blokeerimist, siis ollakse valmis esitama riigi vastu kahjunõuet. Kui suur see olla võib, Luik praegu ei täpsustanud, kuid ütles, et juttu on miljonitest.