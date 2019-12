Riik hakkab erasektoriga koostöös suuri taristuprojekte ehitama, esimene katsetus tehakse Tallinna-Pärnu maanteel

Rahandusministeeriumi luuakse avaliku ja erasektori koostööprojektide teostamiseks PPP tehingute kompetentsikeskus järgmise aasta kevadeks, kes hakkab välja töötama riigi PPP poliitikat ja nõustama projektide elluviimist. Näiteks täiendama juhendmaterjali, ette valmistama õigusaktide muudatusi ja koostama PPP projektide pikaajalist programmi. Pilootprojekti elluviimise seiret ning valitsemisalade ühist tegevust hakkab koordineerima nelja ministri (riigihalduse, rahandus-, majandus- ja kommunikatsiooni- ning keskkonnaministri) juhitav juhtrühm. Iga konkreetse PPP projekti elluviimise kohta teeb lõpliku otsuse valitsus.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös rahandusministeeriumiga hakkavad ette valmistama maanteeameti soovitusel Libatse-Nurme teelõigu (21 km) väljaehitamise PPP pilootprojekti. Teelõigul on suur liiklussagedus ja Are ümbersõidu rajamisel väheneb teelõigu läbimiseks kuluv aeg ning paraneb liiklusohutus Are alevikus. Selleks alustatakse majanduslikul analüüsiga ning koostatakse PPP tehingu elluviimise ajakava ning eelarve. Seejärel on kavas valitsuse otsuse alusel järgmise aasta suvel alustada riigihanke materjalide koostamist.

Lisaks on rahandusministeeriumil koostöös majandus- ja kommunikatsiooni- ning keskkonnaministeeriumiga plaanis esitada märtsiks 2020 analüüs ja seisukohad Saaremaa püsiühenduse osas riigi eriplaneeringu algatamise kohta.