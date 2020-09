Riik hakkab uurima, miks majandusaruandeid õigeks ajaks ei esitatud

„Küsitluse tulemuste põhjal on lisaks mitteesitamise põhjuste väljaselgitamisele kavas välja töötada ka ettepanekud aruannete esitamise tõhustamiseks ja seega on iga vastaja sisuline panus väga oodatud," ütles rahandusministeeriumi arvestus- ja ettevõtluspoliitika osakonna juhataja Toomas Vapper. „Küsitlus on anonüümne ja vastuseid ei ole võimalik küsimustiku täitjaga seostada," lisas ta.

„See on ettevõtjatele hea võimalus ise kaasa rääkida, kuidas riigi vastavat andmekvaliteeti saaks parandada. Rahanduskeskkonna usaldusväärsus ja läbipaistvus paraneks ning kogu meie majanduskeskkond võidaks, kui me saaksime kvaliteetsed andmed terviklikult ja õigeaegselt," ütles Vapper.

„Konkreetselt koroona olukorras on riigil vaja sektorite lõikes saada õigeaegne ja kvaliteetne info, mis täna jääb aga puudulikuks, mistõttu ei pruugi riik teha kvaliteetseid otsuseid ja määrata näiteks oma abimeetmeid sinna, kus see oleks kõige olulisem," tõi ta näite. „Samavõrd oluline on see info igapäevase majanduskäibe toetamisel, kus ettevõtjatel on vaja operatiivselt usaldusväärset infot oma äripartnerite kohta ja ebakindlatel aegadel on sellise info tähtsus veelgi suurem," jätkas Vapper.

Igal aastal jätab ligi üks neljandik Eesti äriühingutest, mittetulundusühingutest ja sihtasutustest majandusaasta aruande esitamata ning vaid ligi 50 protsenti aruannetest esitatakse tähtaegselt. Tänu sellele puudub korrektne statistika riigi majanduse kohta ning moonutatud statistika võib mõjutada riigi ja erasektori juhtimisotsuseid.

Sellest tulenevalt on oluline määratleda majandusaasta aruannete mitteesitamise ja hilinemise põhjused. Põhjuste väljaselgitamiseks viiakse läbi küsitlus äriühingute, mittetulundusühingute ning sihtasutuste seas. Küsitluste saatmine algab sel nädalal ning selle saavad need, kes on jätnud majandusaasta aruande esitamata või esitanud selle tähtajast hiljem.

Nii Eesti kui ka rahvusvaheliste statistika vajadustest ettevõtete aastaste finantsnäitajate kohta on statistikaamet loonud küsimustiku EKOMAR. Kui ettevõtja on esitanud majandusaasta aruande äriregistrile, siis jõuavad selles esitatud andmed ka statistikaametisse.