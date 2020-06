Riik hakkab välismaalastele töövahendusteenust pakkuma

Varem pidi töötaja olema töötukassa töövahendusteenuse saamiseks veel eelmises kohas tööl, teatas sotsiaalministeerium.

Sotsiaalministeeriumi ja töötukassa koostööna hakatakse pakkuma töövahendust neile lühiajalistele välismaalastest töötajatele, kes on kaotanud töö, et viia paindlikumalt kokku tööjõu pakkumine ja hooajalise tööjõu vajadus.

„Kriisis on töö kaotanud välismaalasi, kelle lühiajalise töötamise õigus veel kestab, kuid Eestist lahkumine on reisipiirangute tõttu keeruline. Soovime viia need potentsiaalsed töötajad kokku töökäte nappuses olevate tööandjatega põllumajanduses ja teistes sektorites. Sellega leevendame korraga nii hooajatöötajate vähesust kui tööpuudust lühiajaliste töötajate seas, mistõttu oleme muutnud paindlikumaks ka töötukassa töövahenduse teenuste tingimusi," selgitas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Koroonaviiruse ja rahvusvaheliste liikumispiirangutega kaasnenud põllumajandussektori tööjõupuuduse leevendamiseks lubab välismaalaste seadus erandina lühiajalistel töötajatel, kelle töötamise periood on lõppenud, töötada juuli lõpuni põllumajandussektoris. Töö vahendamine lühiajalistele töötajatele aitab eelkõige leevendada põllumajanduse tööjõupuudust.

Tavaolukorras on lühiajalisest töötajast välismaalasel õigus tööotsijana registreerida ja saada töövahenduse teenust üksnes töötamise ajal, kui ta soovib töökohta vahetada. Erandina saavad tänasest end tööotsijana registreerida ja töövahenduse teenust kasutada ka töö kaotanud lühiajalised töötajad, kes viibisid Eestis 17. märtsi seisuga või kellel on jätkuvalt kehtiv õigus siin lühiajaliselt töötada.

Töövahenduse teenuse saamiseks tuleb lühiajaliselt Eestis töötaval välismaalasel registreerida end tööotsijana, esitades selleks töötukassale avalduse kohapeal või telefoni teel. Kuna sihtrühmal ei ole üldjuhul võimalik ise eestikeelset töötukassa töövahendusportaali kasutada, vahendavad neile tööpakkumisi töötukassa nõustajad.