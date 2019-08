Riik hoiatab: LHV nime alt saadetakse petukirju!

CERT-EE ehk Riigi Infosüsteemi Ameti küberintsidentide käsitlemise osakond hoiatas Twitteris, et inimeste postkasti võib laekuda jälle õngitsuskirju, mis seekord käsivad LHV internetipanka sisse logida.

CERT-EE hoiatab! Kui Sinu postkasti jõuab kiri mille pealkirjaks on "Teil on võrgus 2 uut dokumenti", siis ära ava antud kirjas viidatud linki. Tegemist on petukirjaga, mis viib näiliselt LHV lehele, kus palutakse internetipanka sisse logida. pic.twitter.com/RIzNHHJLGS