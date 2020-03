Riik kogub kokku ettevõtjate abipakkumised. Loodud on ka eraisikutele mõeldud lahendus

„Koroonaviirusest tingitud eriolukord on selle lahendamisega tegelevad riigiasutused suure surve alla pannud ja nii ettevõtjate kui inimeste ootused riigi toele on suured. Teisalt on ka paljud ettevõtted soovinud hoopiski ise riigile appi tulla," rääkis väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu.

Ministri sõnul on tema postkast viimastel päevadel täitunud ettepanekutega paljudelt ettevõtjatelt, kes tahavad aidata. „See on äärmiselt tänuväärne, kuid paraku ei ole nende pakkumiste kogumine ministri postkasti jätkusuutlik. Seetõttu avasime eesti.ee portaalis lihtsa veebilehe, kus ettevõtjad saavad märku anda, milliste vahendite või kompetentsidega nad aidata saavad. Kogume selle info kokku ja jagame ametite vahel laiali," selgitas minister.

Veebilehel www.eesti.ee/pakunabi saavad end kirja panna ettevõtted, kellel on koroonaviirusest tingitud eriolukorras jäänud üle seadmeid, töövahendeid või muid ressursse ning inimesed, kellel on pakkuda teadmisi või oskuseid, millest kriisi lahendavatele riigiasutustele võiks abi olla. „Eelkõige tahaksime sinna koondada erinevat oskusteavet või spetsialiste puudutavad abipakkumised peamiselt ettevõtetelt," märkis minister. Juhul kui mõni riigiasutus satub olukorda, kus abi vaja läheb, võetakse ettevõttega ühendust.