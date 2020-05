Riik loob maksejõuetuse teenistuse, mis võtab pankrotiga skeemitajad ja varakantijad pihtide vahele

Eesti pankrotimenetluste suurimaks probleemiks on pankrotimenetluste raugemise suur osakaal. See toimub, kui pankrotistunud ettevõttel ei ole piisavalt vahendeid isegi pankroti läbiviimiseks. Ühtlasi tähendab see, et enamasti ei asu keegi uurima lähemalt maksejõuetuse põhjuseid ega võlgniku poolt tehtud tehinguid. Patustanud osanikel või juhatuse liikmetel on mõistlikum hoolitseda selle eest, et äriühing oleks täiesti varatu. Selliselt õnnestub varjata hämaraid tehinguid.

Raugemiste suure arvu tõttu jäävad tihti täitmata pankrotimenetluse eesmärgid - võlausaldajate nõuete rahuldamine ja maksejõuetuse põhjuste väljaselgitamine. Selle all kannatab ka ettevõtluskultuur, sest ebaseaduslike tegude eest vastutust sageli ei järgne ning pääsemise tõenäosus on suur. Hea ettevõtluskultuur on aga meie kõigi huvides - see tagab äri- ning töösuhete stabiilsuse.

Võlgniku maksekäitumise parandamiseks kavandatakse pankrotiseadusesse muudatust, millega luuakse konkurentsiameti juurde maksejõuetuse teenistus. Kuigi selle loomisest on olnud meedias juttu varemgi, sai vastavaid muudatusi ette nägev eelnõu valitsuskabinetis heakskiidu tänavu 14. mail. Eelnõud hakkab arutama riigikogu ja selle jõustumine on maksejõuetuse teenistuse osas planeeritud 01.jaanuaril 2021.

Kuna eelnõu on valminud, on ka pisut selgem, millega on teenistuse kujul tegemist.

Teenistuse ülesanded

Maksejõuetuse teenistus teostab mitmeid ülesandeid - järelevalve võlgniku ja tema lähikondsete üle, järelevalve pankrotihaldurite üle, ühtse praktika kujundamine maksejõuetuse vallas. Kõige olulisemaks on siiski võlgnike ja tema lähikondsete järelevalve, millest loodetakse ka Eesti ärikeskkonna parandamist. Sellise tegevuse eesmärgiks on uurida võlgniku ja võlgniku lähikondsete seadusevastast käitumist maksejõuetuse tekitamisel või suurendamisel. See toimub pankrotimenetluse avaliku uurimisena. Samuti uurib teenistus maksejõuetusasja olulisi asjaolusid, milleks korraldatakse eriaudit.

Kindlasti ei hakka maksejõuetusõiguse teenistus läbi vaatama iga pankrotimenetlust, mille osas tehakse taotlus eriauditi või avaliku uurimise läbiviimiseks. Maksejõuetuse teenistuse sekkumine saab kindlasti olema erandlik, juba üksnes seetõttu, et üksuse isikkoosseis tuleb küllaltki väike.