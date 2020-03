Riik lükkab olulist ettevõtet ise pankroti suunas. Firma saatis valitsusele appikarje

Tartu Agro juhtide sõnul oleks see kõik välditav, kui riik lükkaks selle otsuse edasi kriisi lõpuni või vaidlustaks Euroopa Liidu komisjoni vastava otsususe ja kaitseks Eesti ettevõtet. Vaidlustamiseks on hulganisti kaalukaid argumente ning vaidlemise perspektiiv on selgelt positiivne. Oluline on see, et Komisjoni otsus on otseselt suunatud Eesti riigile, mistõttu riik on ka esmane adressaat, kes peaks otsuse Euroopa Kohtus vaidlustama.

Maaeluministeerium on aga komisjoni otsuse vaidlustamise asemel otsustanud ette valmistada käskkirja riigiabi tagastamise nõudes põhisummas 473 303,34 eurot, millele lisandub intress 46 409,8 eurot, mis kuulub tasumisele 60 päeva jooksul arvates tagastamisotsuse saamisest.

Tartu Agrole on seejuures antud vaid 2 tööpäeva arvamuse avaldamiseks ning käskkirja allkirjastamist on lubatud juba 27. märtsiks. "On ilmne, et Tartu Agro seisukohti ei plaanita enam arvesse võtta," ütlevad ettevõtte juhid.

Tartu Agro on üks Eesti suurimaid põllumajandusettevõtteid looma- ja taimekasvatuse valdkonnas. Nad on ka üks olulisemaid piimatootjaid.

"Olukorras, kus riigis on välja kuulutatud eriolukord, kus naaberriikide piirid on suletud ja kaubavahetus on pärsitud, on riigi seisukohast äärmiselt ohtlik ja vastutustundetu algatada kiirkorras protsess, mis võib lähiajal päädida strateegilise tähtsusega toidutootja paiskamisega majanduslikesse raskustesse," on ettevõtte selge veendumus.