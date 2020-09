Kuigi Eesti on asunud sellest aastast lõpuks juurutama taastuvenergia toetuste jagamisel vähempakkumiste põhist süsteemi, maksab elektritarbija täna oma elektriarvel oleva taastuvenergia tasu reaga siiski suuresti veel vanal skeemil põhinevat taastuvenergia tootmist kinni.

Nii tunnistas toetusi jagava Eleringi juht Taavi Veskimägi 8. septembril toimunud Vikerraadio saates „Reporteritund”, et praeguseks ollakse juba selles seisus, kus see asjaolu on tekitanud puhtalt selle aastaga võrguettevõttele lausa 13-miljonilise miinuse, sest tarbijatel laekuv tasu ei suuda katta väljajagatavate toetuste mahtu.

Eleringi pressiesindaja Ain Köster ütles eelmisel nädalal Ärilehele, et järgmise aasta tariifi ettevalmistamine algab lähinädalatel ja täpne järgmise aasta tariif avaldatakse 1. detsembril